重返3000億美元 去年出口額史上次高

2018-01-09 00:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



財政部昨（8）日公布海關進出口貿易最新統計 分享 facebook 財政部昨（8）日公布海關進出口貿易最新統計，受國際景氣回溫、蘋果iPhone X延後出貨兩因素拉抬，去年12月單月出口金額295.1億美元，再創歷史新高，成長14.8%，也創下連15紅佳績。

累計去年全年出口金額為3,173.9億美元，為史上次高，逐季成長並在最高點收尾；進、出口年增率分別為12.6%與13.2%，財政部統計處長蔡美娜表示，兩者是近七年來最大增幅，去年可說是「貿易上豐收的一年」。

展望今年，蔡美娜說，今年1月出口很有機會延續雙位數成長的氣勢，拿下連16紅的成績。主要機構預測今年第1季經濟動能，與去年第4季差不多，在電子產品、物聯網與高速運算等高科技發展支持下，可維持穩健復甦態勢。不過，因基期已高，接下來出口增幅將會收斂。

分享 facebook 統計11項主要出口貨品，蔡美娜指出，去年12月有八項貨類出口年增逾一成，其中電子零組件連四個月出口逾百億美元，與機械再度雙雙刷新紀錄，持續扮演去年下半年以來台灣出口大幅成長的雙引擎。

以全年出口表現來看，電子零組件與機械出口同創歷年最佳表現，其中電子零組件更首度突破千億美元大關，占我國去年出口比重達三成四，也創歷史新高。

蔡美娜表示，去年12月進口值為233.8億美元，年增12.2%。出口與進口的年增率，分別是連續15、16個月正向成長走勢，也是近六年來最長的成長周期。

蔡美娜指出，受國際大廠去年品牌手機延後發售的影響，不同於過去出口高峰落在10月，去年不只是11、12月陸續創下單月出口新高，去年全年出口高峰也落在整年收尾的12月。她表示，出口年增13.2%，僅略低於南韓的15.8%，但比起星、中、港、日、美、德等國都亮眼。

蔡美娜分析說，全球經濟復甦力道加深、科技產品創新效益持續顯現，加上國際原物料行情維持在高檔等三大因素是貫穿去年全年的發展主軸。