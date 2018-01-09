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說好要照顧勞工的？今日小英打臉昔日小英

名家觀點／高瞻遠矚…執政大考驗

2018-01-09 02:56經濟日報 吳均龐

1972年文化大革命鬧得方興未艾之際，大陸突發奇想邀請了義大利知名左派導演安東尼奧尼去那裡拍攝一部紀錄片，希望借由西方的電影媒體，來渲染一下人民天堂有些什麼偉大建設，和豐衣足食的美麗新世界。隔年上映之後，引發了個外交大爭議，大陸幾乎要用斷交來抗議表達對這部紀錄片的不滿。217分鐘的影片內容，平實地拍下當時林林總總的生活環境，和庶民百姓的起居作息，沒有達到什麼政治上歌功頌德的宣傳目的。幾年後改革開放，大陸也不再為這個紀錄片的內容感到失望，甚至現在還感謝這位義大利導演如此忠實的透過鏡頭，客觀捕捉當時的生活百態，留下可貴的鱗光片羽來佐證那一段歲月。

這部紀錄片涵蓋範圍很廣，但最吸引人的幾秒鐘鏡頭是以中距離抓住一個老頭子，雙腿熟練地踩著腳踏車，雙手凌空不扶龍頭，配合雙腿韻律，邊騎車邊打一趟太極拳！馬路顯然是沿著一道宮牆，非常寬廣平直，旁邊沒有什麼汽車，路樹高大，可以依稀看到晨曦微霧穿透枝葉，老人挺直腰桿，人車一體，飄滑一片悠閒寧靜。

近40年瘋狂發展經濟，現在的空氣品質和交通流量，應該不會容許騎腳踏車放雙手打太極拳的本事再現。摸著石頭過河，只要會抓老鼠什麼顏色的貓都好，是兩句被視為高瞻遠矚的偉大名言。現在回頭看看義大利導演的紀錄片中，當年大陸的單車使用率，足以使今天以單車使用率高達35%、環保意識最完美的德國感到自卑。經濟超越了德國，換來的是可怕的空汙、永無止境的塞車。

如果在經濟急起直追之初，既可規劃各種振興起衰的方案，知道如何過河找貓當下，又可冷眼透視工業生產致富的汙染隱憂，在先讓一部分人富起來的勇敢決定之後，又可以更大膽的主張和鼓勵腳踏車的使用不是落後的象徵，是文明進步的極致，這才是高瞻中的高瞻！

李光耀在新加坡獨立當下，做了兩個了不起的決定，所有的政府機關一律裝置冷氣，採用英文為官方語言。宣布時，群起譁然罵聲不斷。李堅持冷氣空調可以摒除公務員昏昏欲睡、效率不張的陋習；英文使用才能融合華馬印多重種族，建立一個多元社會，方可能以彈丸樞鈕面對世界。除了這兩個有遠見的政策之外，新加坡於1987，比實際需求早五年就籌建完成第一條地鐵，如今的地鐵總長度比台北多出66公里。新加坡的下一個目標是追上德國的腳踏車使用率，正在雄心壯志的著手建構便道及輕高架的各種工程，這才是遠矚中的遠矚！

籌備十大建設的時候，也有句名言：今天不做明天就會後悔。在回味這有遠見的政策措施，津津樂道之餘，大造船廠虧損，鐵路電氣化尚未攤銷完成，又被迫地下化的重覆投資，或許也驗證另外一個殘酷的事實：今天做了明天就會後悔。

摸石過河，黑貓白貓，冷氣提神，英文掛帥，今天不做明天後悔，這些都是在威權下，才可能展現的先見之明，不足與缺憾仍在所難免。廢核對應空汙紫爆，高教普及對應最低工資，少子化對應人口老化，長照對應人力窘迫等，在政黨輪替，選票優先的氛圍下，如何能譜出高瞻遠矚的政策，進而胸懷獨排眾議的膽識和堅強的執行力，對執政者是巨大挑戰，對全民是高度智慧的考驗。

（作者是遠東國際商業銀行董事）

義大利紀錄片
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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