史上次高！去年出口重登3000億美元

2018-01-08 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



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全球基本面持續改善、原物料價格高、蘋果iPhone X延遲出貨及節慶備貨需求，帶動去年十二月出口創新高。累計去年全年出口金額三一七三點九億美元，逐季成長並收在最高點，全年出口規模重返三千億美元，創史上次高，出、進口創近七年以來最大增速。

財政部稱「再度振奮人心」

財政部統計處處長蔡美娜表示，十二月出口「再度振奮人心」，出口值二九五點一億美元，單月出口首度突破二九○億美元大關，年成長百分之十四點八；十二月進口二三三點八億美元，年成長百分之十二點二。

蔡美娜說，以往全年出口高峰大多落在十月，去年十二月出口創新高，與iPhone X延後上市效應有關，也反映全球基本面持續改善，今年成長力度可望與去年相當。今年春節落在二月，元月工作天數較去年同期長，樂觀預期元月出口仍可望達雙位數成長，但全年出口因基期已高，出口增幅將會收斂。

電子零組件、機械 成長雙引擎

統計我國十一項主要出口貨品，蔡美娜指出，去年十二月有八個貨類出口年增超過一成，其中電子零組件連四個月出口逾百億美元，與機械再度雙雙刷新紀錄，持續扮演去年下半年以來台灣出口大幅成長的雙引擎。

以全年出口表現來看，電子零組件與機械出口同創歷年最佳表現，其中電子零組件更首度突破千億美元大關，占我國去年出口比重達三成四，也創歷史新高。

蔡美娜表示，十二月對主要市場出口表現亮麗、各放光彩。對歐洲出口年增逾二成，表現最優異，也反映出歐洲經濟復甦；對中國大陸及香港出口則續創歷年新高。累計我國去年全年對中國大陸及香港、美國、日本的出口規模均改寫歷史新高紀錄；對東協出口創歷年第三高，對歐洲出口創歷年第四高。