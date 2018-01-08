連15紅！去年12月出口295.1億美元 創歷史新高

2018-01-08 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



受到國際景氣回溫，與蘋果iPhone X延後出貨兩大因素拉抬，我國去年12月出口再創新高，達到單月出口295.1億美元的歷史新高，較上年同月增加14.8%，除連兩月寫下新高的增幅紀錄，2017年全年出口達3173.9億美元，重新超越3000億美元門檻，創下繼2014年以來的次高水準。

「出口表現再次振奮人心。」財政部今（8）日公布去年12月及全年的海關進出口貿易統計數據，財政部統計處處長蔡美娜表示，去年12月的出口數字規模是首度超過了290億元，來到了295.1億美元的，「是前所未有的高點。」她提到，尤其12月在出口與進口的年增率各是來到14.8%與12.2%，分別呈現連續第十五與十六個月的正向成長走勢，而她指出，這是近六年來，最長的成長周期。

此外，蔡美娜點出，不同於過去一般大多高峰會落在10月份的現象，受到國際大廠去年品牌手機延後發售的效應影響，去年不只是11、12月分別接續創下單月出口新高數字，去年全年出口高峰罕見地落在12月，以出口高峰作為整年收尾。

蔡美娜指出，全球經濟復甦力道加深、科技產品創新效益持續顯現，再加上國際原物料行情維持在高檔，此三大因素是貫穿去年全年的發展主軸。她進一步提到，在科技產品部分，不管是物聯網、車用電子產品等多元電子應用商機，都造就了一波半導體產業的市場榮景，對我國相關產業助益不少，也因此，去年最終出口走勢可說是逐季「步步高升」，並且在最高點收尾。

在年度比較上，2017年全年出口站上3173.9億美元，超越3000億美元門檻，是繼2014年3201億美元後的歷史次高水準。

至於去年的進出口年增率，也都是雙雙結束連兩年的負成長，分別有12.6%與13.2%的增幅，蔡美娜表示，這都兩者是近七年來的最高升幅表現。

蔡美娜指出，綜觀去年整體經貿數字表現，是遠比事前預期都要好，她認為，去年可以說是「貿易上豐收的一年」。