去年出口表現讚 電子零組件、機械雙引擎發威

2018-01-08 20:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



我國去年12月出口統計數字亮眼，其中，在全年部分，電子零組件表現亮眼，全年出口金額來到1072.1億美元，超越千億美元規模，佔總出口項目比例首次上升到33.8%的高點；另外，機械項目全年出口金額為256億美元，與電子零組件同樣雙雙創下歷年最佳的出口成績，是去年出口成長的兩大引擎。

財政部統計處處長蔡美娜今（8）日提到，在11項貨品分類中，有八個項目的出口額年增率超過一成，而其中一向最具有指標意義的電子零組件項目，是連續四個月出口規模超過百億美元規模，而去年12月又達到103.5億美元，也是歷年單月新高的水準。

另一方面，機械項目去年的出口表現也不遑多讓。蔡美娜說，去年12月機械類出口與電子零組件項目都同樣創下新高，並且年增率更是「強勢擴張」至近28%。她分析，去年我國在出口表現上，基本上就是延續著下半年以來的「雙引擎局面」，帶動整個出口面持續成長。

在進口部分，受出口衍生需求與國際原物料上漲影響，去年12月進口總額較上年同月增幅12.2%，其中，原油、礦產品與基本金屬及其製品屬於年增率最高的前三大進口項目。

蔡美娜談到，由於近期進口車市熱絡，再加上行動裝置、食品藥妝等內需市場買氣回升，使得2017年的進口消費品年增率數字落在近年最高點。而她進一分析指出，這反應了在就業市場趨穩與股市上升帶動下，國內的消費者景氣已在慢慢的回穩中。

至於進出口地區表現，蔡美娜表示，我國對中國大陸與香港兩地出口在去年12月達128.1億美元，達歷年單月新高，而該地區同時也是與我國貿易國家排行中，佔整體貿易比重比重最高的地區，而這也進一步使得我國對亞洲國家的出口比重來到了新高點。