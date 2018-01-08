央行總裁誰接班？ 徐旭東心裡有個「他」

2018-01-08 17:40 中央社 台北8日電



遠東集團董事長徐旭東。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影 分享 facebook 針對中央銀行總裁人選，誰適合接班彭淮南？遠東集團董事長徐旭東今天透露，「我心裡有個人，但不能說出來」。他同時認為接班者要符合「跨界」、「國際化」兩個條件。

1998年擔任央行總裁的彭淮南將在2018 年2月任期結束。近來被點名央行總裁的人選多，包括現任央行副總裁楊金龍、中華經濟研究院董事長胡勝正、前行政院長林全、總統府資政陳博志等人，但目前都還未定案。

至於業界人士有何想法？徐旭東今天透露，「我心裡有個人，但不能說出來」。他對於接班者的條件也有些想法，包括「必須要跨界」，因為，除了基本的貨幣金融理論外，經濟的複雜性和轉型，所受到的各種因素影響，不是單單貨幣供應問題，牽涉範圍大，不能只看單獨一個台灣，也不可能只單獨了解某個產業，要把全世界連起來。

另外，他也認為，台灣在世界的地位越來越小，期許這個位置的人要能「國際化」。

針對匯率問題，徐旭東開玩笑地回應「要問仙人」，他提到，升值是外資進來，某個角度來說是對政府的肯定，表示國內財會系統、企業按部就班發薪水，股利、年終受人尊敬，錢才會進來，台幣才會升值，但希望不要影響出口。

針對2018年景氣，徐旭東說，「2018年應該不會差，但好到哪裡？也講不出。」要看美國總統川普一系列的經貿政策，是不是如川普講得這麼嚴厲。

徐旭東說，觀察全球，美國的失業率近年最低，歐洲也在發展，中國大陸也表達調整目前的超量產業，以這個角度來看，「好的多過差的」，所以應該是很樂觀，但樂觀到哪裡還難說。他也說，「拚經濟很好，但拚經濟之間，有的地方還是要讓政府做決定」。