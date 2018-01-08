12月出口再創新高 成長14.8％
全球景氣復甦力道增強，行動裝置與消費性電子產品需求熱絡，以及國際農工原料價格盤旋高檔等影響，財政部統計處公布，12月出口295.1億美元，創歷年單月新高，較上年同月增14.8%，連續15個月正成長；進口233.8億美元，年增12.2%。綜計106年出口3,173.9億美元，創歷年次高，年增13.2%，進口增12.6%，同為近7年以來最大增速。
財政部表示，12月出口主要貨品中，電子零組件連4個月超越百億美元，與機械再度雙雙刷新紀錄，分別年增20.5%、27.6%，續居兩大引擎，化學品、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品皆增逾1成6，亦助益出口動能。106年出口貨類全面上升，電子零組件、機械規模為歷來最佳，前者並首度突破千億美元，占比達33.8%新高。
財政部指出，12月對主要市場出口表現亮麗，以對歐洲年增20.7%最多，對中國大陸與香港增16.8%、對美國增12.4%、對東協增11.3%、對日本增9.4%。累計106年對中國大陸與香港、美國、日本出口規模值均改寫歷史紀錄；出口市場版圖仍以中國大陸與香港占41.0%居首，且升幅0.9個百分點最大。
留言