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104調查：今年4成企業加薪 平均升4.09%

2018-01-08 14:36聯合晚報 記者馬瑞璿／台北報導

軟體網路業 平均加6.99%最高

104科技今天公布2018薪酬趨勢展望，據統計，40.2%企業2018年會調薪，平均調幅4.09%，會調薪的企業比例及平均調幅，雙創3年新高，調薪幅度產業排名，軟體網路業平均調幅6.99%最高，擠下去年冠軍金融業，逾6成企業採績效調薪，績效優劣影響加薪幅度達5.1%。

研究機構估，2018年全球經濟成長率落於3-4%，將高於2017年；主計總處預估，2018年國內經濟成長率2.29%，連續兩年走出「保一」陰霾。

104調查，25.4%的企業認為「2018年景氣將優於2017年」，48.2%的企業認為「持平」，26.4%的企業認為「不如2017」。和去年同期的調查相比，對2018「偏多及持平」的企業比例，高於「偏空」的企業比例，景氣樂觀度相對提升。

104表示，已有多家企業陸續公布2018年調薪計畫，總統蔡英文更拋出基本工資3萬元的施政目標，104調查徵才企業，預估2018年調薪幅度，40.2%的企業已確定會調薪，平均調幅4.09%，兩項數字皆創下近3年新高，2018年企業調薪方式，仍以多功多酬的「績效調薪」為主，「齊頭式全面」調薪僅占15.8%。

104人資學院資深副總經理花梓馨表示，新科技趨勢包括AI人工智慧、物聯網、機器人等應用漸普及，加上傳統產業加速佈建虛擬通路，強化虛實整合，軟體及網路相關人才供不應求、水漲船高，帶動產業調薪幅度顯著提升。

經濟成長率加薪
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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