為員工加薪 中小企業租稅優惠延長

2018-01-08 14:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



經濟部為鼓勵加薪，預告修正中小企業加薪薪資減除費用，啟動要件自「失業率」改為「景氣燈號」，同時延長租稅優惠期間自兩年延長至三年。預告60天後公告，根據計算前一年度燈號分數低於324分即可回溯自2018年1月1日啟動三年。

中小企業員工加薪薪資費用減除，自2015年底通過、2016年7月訂定辦法、8月公告，回溯至2016年1月1日起啟動可加成減除，2017年5月申報適用。中小企業可就非因法定基本工資調整而增加支付本國籍基層員工「經常性薪資金額」部分，加成30%自當年度營利事業所得額中減除。

根據財政部統計，非最終核定數以申請數來看，有69件中小企業申報2016年員工加薪薪資費用加成減除，而其減除薪資費用總金額為4,500萬，其中加薪金額為3,500萬元、加成部分為1,000萬元。

由於中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法優惠適用至去（2017）年12月31日。經濟部官員表示，考量過去啟動要件為「失業率」為落後指標，經濟不景氣需持續一段時間後，才會產生失業率攀升的現象， 無法即時反映經濟景氣的變化，因此改為國發會發布的「景氣燈號」，主要因其包括貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數等9項構成項目組成範圍較廣。

啟動的關鍵則在於公告前連續12個月綜合判斷分數加總未滿324分（以綠燈27分乘以12個月訂定）。官員指出，景氣對策信號檢視期間與優惠適用期間的時差不宜過長，須在三個月內，因此初步規劃為去（2017）年10月以前到2016年11月，根據初步計算低於324分，所以將自2018年1月1日啟動三年，在2020年底討論2021年是否持續。

舉例來說，假設員工四人分別年薪50萬元，其員工薪資費用減除為200萬元，若中小企業為四個員工分別每月加薪1萬元，則加薪48萬元（12萬元乘以4人）加成30%的減除費用為14.4萬元，加上其費用減除總額248萬元（62萬元乘以4人），最終中小企業員工加薪薪資費用可減除262.4萬元。