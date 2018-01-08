徐旭東：一直有評估赴美投資 上、中、下游都可能

2018-01-08 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



遠東新（1402）董事長徐旭東表示，美國稅改政策有利資金回到美國，這個是好現象，至於集團在美國的投資計畫，他提到，一直有在評估，尤其美國政府很熱烈推動，美國在台協會非常努力，一直拉攏集團去做投資。集團也派不少人赴美評估，不論買舊廠或是蓋新廠都有可能，投資項目則集團上、中、下游皆有機會。

徐旭東表示，公司上月才派團到美考察，當地有許多老廠，不願意繼續經營的，也都有意出售。美國能源和原料比較便宜，市場也比較封閉，而且目前當地廠都是比較老舊的設備、成本高，台廠相對有機會。

徐旭東表示，公司的考察團已探訪許多地方，也去了德州和墨西哥灣沿岸看過，不少地方歡迎外資去投資設廠，但都要透過投標機制。

目前不少當地廠開價皆在10億元以上，是否透過併購方式進行美國布局，都還在評估。

至於中油揪團到印度投資，徐旭東則說，美國、印度兩個市場都好，印度的人口多、消費量大，但它是另一套作法，相較之下，美國法律比較清楚，一切依法行事也比較單純。

徐旭東也看好今年景氣，以紡織業為例，今年不僅原物料不錯，上、下游都好，中游也好的很。主要是紡織業現在以功能化、科技化為主要發展方向，而聚酯纖維用量上目前仍占不到10%，很多新的需求、功能性會增加，而遠東新為領導廠，受惠更深，尤其冬奧將至，衣服的功能性、保暖輕便性引領整個市場走向，而台灣目前技術仍是領先的。