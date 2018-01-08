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大同：籲請查明違法陸資是否已經原路返回大陸？

2018-01-08 11:04經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同（2371）發表聲明稿指出，12.78%違法陸資持有大同股出清後，資金是否滯留在台灣，流向特定資金帳戶？並回應大同市場派林宏信召開股東臨時會的正當性。

大同表示，依金管會2017年5月5日查獲4%及2017年12月5日查獲8.78%，合計12.78%的違法陸資持有大同股出清後，資金是否仍刻意滯留在台灣，流向在其他特定的資金帳戶？不應藉「左手換右手」操作手法，漂白其違法陸資身分，規避我國法律。籲請主管機關查明前述違法來台投資的陸資其出清股份後，違法陸資是否已經原路返回大陸？

大同市場派欣同負責人林宏信在4日召開記者會，對大同董事會表示不滿與失望，提出二大訴求，要求撤換全體董事，反對現金增資到底。

林宏信表示，將動用公司法173條，以3%股權要來召開股東臨時會，要求全面撤換不適任董事；亦或動用公司法245條，向法院申請檢查人全面查帳大同的國內外帳務。

對此，大同也在聲明稿指出，籲請主管機關要求林宏信說明，依其自述欣同持股1.6萬張不足3%，應無股東提案權，可知必有其他「大股東」支持，才能聲稱要召開臨股會，解任並改選董事。主管機關與大同股東均有權利與必要，了解這些「大股東」為何身份，企圖何在？

大同籲請經濟部從嚴審查，自稱「大同小股東」的「不明大股東」意欲申請召開臨股會的合法性、合理性與必要性，避免干擾正常經營的上市公司正常運作。

大同並回應人林宏信質疑指出，自2007至2016年累計虧損259億元，主要認列華映投資虧損247億元，及綠能投資虧損近15億元。華映與綠能均係基於當年響應、支持政府產業政策大環境背景因素，分別投入面板與太陽能晶片產業。

大同強調，前者因全球產然前者因全球產業環境因素急遽重大變化，後者因為大陸業者急劇殺價，市場價格崩跌，造成過去10年認列此兩家投資的虧損，以致無法發放股利，深感歉意。

華映過去10年共虧損1,020億元，攤提折舊就高達1,418億元。

股東質疑，為何不賣掉它？大同認為，華映對其員工、銀行、客戶、供應夥伴皆有責任，無法輕言放棄，已償還銀行貸款732億元，大幅降低財務風險，亦透過聚焦，降低費用與品質成本，106年前3季已轉虧為盈。

大同累虧雖已用特別公積彌補，但依會計公報規定，此彌補額需以盈餘回補後，才得以發放股利，截至106年第3季財報，尚有110.7億元待回補才能發放股利。

大同指出，亟需快速擴展高毛利事業，加強資產開發，有足夠獲利達到發放股利目標。

大同股東臨時會陸資
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