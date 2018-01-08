新興市場經濟成長動能不減 信用利差可望繼續收斂

2018-01-08 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



11月IFO公布每季全球經濟測候指標，2017年第4季分數由第3季的13.2大幅上升來到17.1，2017全年度分數都為正值，不論OECD、IMF都上修2018 年經濟成長預估，顯示全球經濟復甦力道強，新興國家經濟仍在復甦軌道上，信用利差仍有機會繼續收斂。

日盛全球新興債券基金經理人陳勇徵表示，美經濟持續復甦，升息路徑保持不變，且看PCE和薪資成長幅度是否有超越市場預期，這部分將會影響長天期美債殖利率上行的速度。

新興市場債券利差持續收窄，然而2018全球經濟情況仍然正向，新興市場經濟成長動能不減，大宗商品價格趨穩、主要成熟國家緩步升息態度，有助於推動資金流向新興債市，信用利差仍有機會繼續收斂。

陳勇徵指出，市場持續看好新興市場債表現，2017年資金幾乎都呈現流入的狀態，雖然新興市場易受短期地緣政治因素干擾，但現階段的經濟復甦與成長，仍受到投資人的青睞。

此外近期油價居高檔震盪，受惠於OPEC減產協議延長、頁岩油產量成長放緩，使得油價不斷攀升，加上金屬和礦產價格勁揚，對於新興市場來說利好於基本面，而中國的經濟成長由房地產回歸於基礎建設的發展，亦有利於新興市場出口，原物料表現優異，新興市場債券價格有支撐。