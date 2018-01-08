史坦普500大企業 去年Q4獲利年增估10.9%

2018-01-08 09:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



在美國財報公布時程上，未來一周預計有八家史坦普500企業將公佈財報，聚焦摩根大通、富國銀行等金融股財報。

根據FactSet統計，史坦普500大企業第4季獲利年增率預估為10.9%，將是過去四季中第三度出現兩位數增幅。

其中，金融類股獲利預估年增11.7%，其餘產業獲利預估均為正成長，其中又以能源（132.0%）、原物料（28.1%）及科技（16.1%）成長性較高。