本周歐美重要經濟大事 聚焦Fed官員談話

2018-01-08 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



在歐美本周預計公布的重要經濟數據方面，包括有2017年12月生產者物價指數及消費者物價指數、12月零售銷售及NFIB中小型企業信心指數等數據，另有美國聯準會（Fed）官員將發表談話。 路透社 分享 facebook 在歐美本周預計公布的重要經濟數據方面，包括有2017年12月生產者物價指數及消費者物價指數、12月零售銷售及NFIB中小型企業信心指數等數據，另有美國聯準會（Fed）官員將發表談話。

美國總統川普也預計將與國會共和黨領袖麥康奈及萊恩會面討論2018年立法議程。

至於歐洲方面本周將公布的經濟數據，則包括歐元區1月Sentix投資者信心指數及經濟信心指數、12月消費者信心指數及11月銷售與工業生產、德國2017年經濟成長率、歐洲央行將公布12月會議紀錄。