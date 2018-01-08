去年全年出口 估可創歷年次高

2018-01-08 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部今天下午公布去年12月及全年進出口統計，財政部表示，去年全年出口可望回到3000億美元之上，創史上次高，僅次於103年，出進口雙雙可望以中間偏高強度創下近6年最大增速。

財政部原預期，12月出口增幅會稍微下修至個位數；不過，財政部長許虞哲日前在立院財政委員會受訪時透露，12月出口「應該也是兩位數」，12月出口表現有可能優於預期。

財政部表示，去年國際經濟復甦力道與廣度優於預期，行動裝置創新升級效應及物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算、生物辨識等新興商機湧現，加以後續歐美耶誕假期及中國大陸元春採購需求，皆有利支撐我國外銷動能。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，去年因全球經濟貿易情勢保持良好，我國全年度出口數字可望維持兩位數成長。亞洲地區包括韓國、日本、新加坡的出口表現也一樣亮麗。

元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣分析，從製造業採購經理人指數（PMI）來看，出口訂單明顯擴張，反映出口動能可望延續，加上12月的採購旺季也是支撐出口因素之一，預期12月出口成長速度應會加溫，看好動能會延續到今年。