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台灣絕食進化史：從不吃不喝、喝水到接力禁食

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 這2星座健康方面要當心！

去年全年出口 估可創歷年次高

2018-01-08 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部今天下午公布去年12月及全年進出口統計，財政部表示，去年全年出口可望回到3000億美元之上，創史上次高，僅次於103年，出進口雙雙可望以中間偏高強度創下近6年最大增速。

財政部原預期，12月出口增幅會稍微下修至個位數；不過，財政部長許虞哲日前在立院財政委員會受訪時透露，12月出口「應該也是兩位數」，12月出口表現有可能優於預期。

財政部表示，去年國際經濟復甦力道與廣度優於預期，行動裝置創新升級效應及物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算、生物辨識等新興商機湧現，加以後續歐美耶誕假期及中國大陸元春採購需求，皆有利支撐我國外銷動能。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，去年因全球經濟貿易情勢保持良好，我國全年度出口數字可望維持兩位數成長。亞洲地區包括韓國、日本、新加坡的出口表現也一樣亮麗。

元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣分析，從製造業採購經理人指數（PMI）來看，出口訂單明顯擴張，反映出口動能可望延續，加上12月的採購旺季也是支撐出口因素之一，預期12月出口成長速度應會加溫，看好動能會延續到今年。

永豐投顧總經研究處指出，台灣去年電子、資通訊產品及機械出口旺盛，出口金額頻創新高，整體通膨溫和，2018年可望穩定亮綠燈。

財政部統計處下午公布去年12月與全年進出口統計，去年全年出口可望回到3000億美...
財政部統計處下午公布去年12月與全年進出口統計，去年全年出口可望回到3000億美元之上，創史上次高。本報資料照片
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