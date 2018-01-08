賴揆解低薪 盤點政策誘因

2018-01-08 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



蔡總統宣誓全力改善年輕人低薪問題，據了解，行政院長賴清德今（8）日將聽取國發會「解決低薪問題」報告，預計盤點出政府部門可推動的各項誘因政策，不排除訂出政府標案的受僱人員最低月薪標準。

蔡總統元旦時表示，為解決低薪問題，將參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等方式獎勵。

事實上，工程會在2015年依據採購法第63條發布的採購企業範本，廠商若有替員工加薪、於投標文件載明於履約期間給予全職員工的薪資、主動縮減工時實施周休二日、提供托兒或彈性工時等「工作與生活平衡」措施，最高可加5分。

該辦法後被用於機關內部的勞動派遣單位有否替派遣人員加薪，或委外招標設計案時，顧問公司有否幫員工加薪；當有多家業者投標時，有達成上述企業社會責任者，就能獲得加分。

據了解，上述企業社會責任仍屬「加分項目」，雖然可增加得標機會，但只是間接誘因，不排除直接訂出政府標案的受僱人員月薪至少3萬元等強制性規定。

在最低工資方面，今年元旦後的最低工資為2.2萬元，依蔡總統起薪3萬元的夢想，預料未來五到六年，每年基本工資將維持4%～5%的速度調漲。

此外，會中預計也會就現有的加薪政策進行檢討。立法院2015年通過「加薪二法」，於《中小企業條例》明訂中小企業替員工加薪可以列為費用並加乘1.3倍減稅，以及修正《公司法》235-1條，公司須在章程明訂公司應考量當年度獲利狀況分派員工酬勞，但對照現今社會氛圍，成效有限。

以中小企業加薪為例，2016年企業加薪減稅申請案不及70件，加薪人數僅2千餘人，成效有限。據悉，中企處擬放寬中小企業定義，服務業員工人數從100人放寬至200人，製造業從200人放寬為300-500人，增加符合資格的企業數，提高加薪人數。

另外，經濟部也擬與財政部商議，能否減化中小企業加薪減稅的申請流程。