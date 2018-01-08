學者：減輕勞工負擔 間接加薪

2018-01-08 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



報系資料照片 分享 facebook 台大國發所副教授辛炳隆表示，過去政府偏好以「政策誘因」引導企業替員工加薪，但這些做法屬間接機制，不利成效掌握。他建議，最直接有效的辦法就是持續提高基本工資，以及政府投入資源減輕年輕人生活負擔。

針對過去加薪減稅法案，他認為，既然都要給企業減稅，不如直接給員工減稅；不要老想給企業誘因，給受僱者減稅也是間接加薪，且這是政府可直接掌握的。

日前，行政院副院長施俊吉表示，大家可試算薪資以5%或6%複利計算，多少年後可達3萬元。辛炳隆解讀，政府已暗示工資將逐年調高。