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國道10號四輛車連環撞 BMW被夾成廢鐵駕駛亡

本周經濟指標／美CPI估僅增0.2％

2018-01-08 00:59經濟日報 國泰台大產學合作團隊

近期各國整體景氣表現穩健，美國最新製造業ISM和房屋數據表現亮麗，歐元區製造業PMI受惠於產出、新訂單及就業指數改善，創1997年數據調查以來新高。中國官方製造業PMI保持在51以上的較高水準，全年走勢平穩、波動較小，顯見經濟穩健成長的特點。

全球主要國家景氣擴張已連續12個月以上，且涵蓋面愈來愈廣，2017~2019年間幾乎主要國家(占全球GDP約80%)經濟都將呈現成長態勢。

美國聯準會(Fed)最新會議記錄顯示，決策者對當前低通膨預期憂慮，近期稅改將帶來短期提振，但財政刺激政策在提高物價壓力方面產生的影響感到不確定。研判本周將公布的去年12月進口物價、消費者物價(CPI)及躉售物價(PPI)月增率可能略低於前月水準，其中CPI月增率可能僅0.2%。

歐元區服務業PMI及綜合PMI將小幅上修，各主要國家亦持續改善，新接業務/新訂單成長加速，積壓訂單增加亦提振就業需求，加上政治風險降低，投資者信心持續走高，研判本周將公布的1月Sentix投資者信心，可望維持在30以上相對高點。

台灣日經製造業續創2011年4月以來新高，在主要國家製造業PMI仍優，且台灣全部產業PMI皆維持55以上，預期整體製造業動能仍可維持，去年第4季出口基期雖偏高，但仍有機會優於預期。

國內本周將公布12月出口年增率，有機會維持10%成長，2017全年出口成長率可望在12%以上，創2012年以來的新高。雖然去年第4季經濟成長幅度恐低於第3季，但全年經濟成長有機會達到2.5%，為近三年的新高水準。

不過，調查發現，台灣景氣成長擴張力道呈偏弱跡象，且今年處在景氣循環擴張末期，因此維持2018年經濟成長率預測值2.0%不變，並研判有80%機率落在1.7%至2.6%，其中輸出成長貢獻較大。台灣央行對明年經濟成長與通膨水準展望，較主計總處及其他預測機構樂觀，因此今年上半年首次升息機會大於下半年，惟整體升息步調及幅度仍將相對緩和。

本周 (1/08～1/12) 經濟數據 圖／經濟日報提供
本周 (1/08～1/12) 經濟數據 圖／經濟日報提供
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製造業PMI物價
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