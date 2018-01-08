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國道10號四輛車連環撞 BMW被夾成廢鐵駕駛亡

名家觀點／風電配套要完善 避免國際紛爭

2018-01-08 01:11經濟日報 陳世杰

為落實非核家園目標，政府視風力發電、特別是離岸風電場的開發為極重要的項目，為達成2025年3-5.5 GW（10億瓦）、甚至更長遠的10 GW裝置容量目標，加快腳步排除包括環評在內的各項投資障礙，因產值可觀，國內外開發商磨拳擦掌，陸續進場。

離岸風電在前期開發上需要相當大的投資金額，加上涉及的公部門分散，因此這項政策的推動，相關配套應儘量完善，否則一旦紛爭不斷，折煞政策，另一方面，可能要面對開發商透過較迅速與經濟的仲裁機制求償。

國外有關再生能源投資糾紛已有相當多的仲裁案例，可提供政府汲取資訊。在這些仲裁案例中，有兩個國家的例子與政府考量的選票及鈔票有關，而且涉及對投資人是否公正公平的問題，特別值得一提。

第一個案例是件因政策環評舉棋不定，造成開發專案延宕的投資爭端仲裁案。相對人加拿大安大略省政府，在決定安大略湖暫緩裝置離岸風電設備的考慮因素中，除對在湖上開發風電需要更多的科學根據、及需要評估離岸風電對該省電力成本的影響外，2011年11月即將到來的省級選舉，成了關鍵事件，當該省鄉野許多地方紛紛出現公眾反對風電的聲音，執政當局基於選票考量決定採煞車，導致投資人已投入資金的損失。

爭執焦點之一是，安大略省政府因環評暫緩投資的作法有無違反「北美自由貿易協定」（NAFTA）第1105條公正與公平待遇原則，仲裁庭認為，加拿大政府決定暫緩開發所造成投資人在法制與契約困境的處理上，做得太少，因此其在應作為上的溫吞，構成了該條定義下的不公正與不公平，因此應該賠償投資人的損失。

第二個例子是針對西班牙政府修正再生能源電力躉購補助法規，衍生的一系列仲裁案件。起因與鈔票有關。該國為減少躉購補助赤字而修正法規內容，結果使投資人蒙生不利。這件第一起再生能源仲裁的案件中，聲請人認為，該國政府修法溯及既往地改變先前法規，所建立而被投資人決定投資所仰賴的法規架構，其投資沒有給予公正公平的待遇，因此主張相對人違反「能源憲章條約」（ECT）第10（1）條規定應予賠償。

仲裁庭決定不採，認為在國家對投資人未明確承諾現行規範永久不變，也沒有答應不會為因市場需求及公共利益而修改情況下，投資人不能有合理的期待；然而另一起案件，仲裁庭卻認為西班牙政府修法不符合ECT第10（1）條有關FET的標準，判賠投資人1.28億歐元。接下來針對該國作法而求償的案件，至少有20幾件還在ICSID等仲裁機構等待判斷出爐，該國政府頗為頭大。

回到國內，政府對離岸風電開發商是否符合公正公平待遇，有必要把它擺在較高的政策貫徹位階上。像我國這種對電業管制程度相對較高的國家，因為管制射程涵蓋面更廣，被開發商要求應做好對其賴以作成投資的合理期待的保護程度，也會愈高。

目前國際上還沒有發展出對合理期待的保護的一致標準，而需要靠個案事實認定的情況下，政府除了應留意國際投資仲裁在該一方面的演變觀點，也要反求諸己，釐清屬於自身責任的範圍，並依透明、穩定、可預期及理性等原則行事，以免因廠商仲裁求償而落得全民埋單的後果。（作者是中華民國仲裁協會副秘書長）

離岸風電再生能源環評
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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