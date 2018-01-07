看問題／救青貧族 政府的棒子在哪

2018-01-07 23:38 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 沈婉玉



總統蔡英文日前宣示將研議降低就學貸款利率，教育部官員表示，有待審慎評估方能定案。 圖／聯合報資料照片 分享 facebook

財政部統計處公布的「由財稅大數據探討台灣近年薪資樣貌」資料顯示，台灣的上班族有約四分之一、一三○萬人屬於低薪一族，月薪是廿二到廿三K；而這些低薪一族中有六成、約七十六萬人，都是廿一至四○歲的年輕人。

簡單來算個帳，如果大學四年到研究所三年都靠學貸苦撐，平均每次貸款金額為四點一二萬元，畢業時、還沒工作已經背負逾七十五萬元的學貸，畢業一年後每月最少要還三七一九元的學貸。如果月薪只有廿二K，扣除學貸、房租、基本勞健保與勞退與生活費，實在所剩無幾。

若政府可以增加學貸利息補助，確實可以減輕畢業不久年輕人的負擔。但實際上目前學貸利率僅百分之一點一五，再怎麼降低利率也很難讓人有感。以前述案例計算，就算政府大幅降百分之一的學貸利率，只是每個月少繳二四九元的學貸，大約可以多買三個便當，一年還不到三千元，實在有點不痛不癢。

如果企業願意提高員工待遇，學貸問題並不是問題；勞動力市場是一個價格，令人擔憂的是，政府若沒有進一步提出措施或手段來鼓勵企業加薪，降低學貸利率、減輕年輕人負擔的好意，會不會又變相讓低薪繼續維持。

中央銀行總裁彭淮南日前為受薪階級抱不平，他指出，勞資議價能力不對等，資本可自由移動但勞動力則流動不易，勞動力市場失靈是常態，加上全球化導致勞工議價能力更弱，呼籲政府「要有所作為」。解決低薪問題，蔡政府除了有胡蘿蔔，還要拿出棍子。