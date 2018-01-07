救低薪...政府標案 將綁定雇員3萬起薪？

2018-01-07 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院長賴清德今天聽取國發會「解決低薪問題」報告。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

總統蔡英文宣示改善年輕人低薪問題，據了解，行政院長賴清德今天聽取國發會「解決低薪問題」報告，預計盤點出政府部門可推動的各項誘因政策，不排除訂出政府標案的受僱人員最低月薪標準。

蔡總統在日前年終記者會上射出加薪五箭，包括提高產業附加價值、繼續調高基本工資以及訂定最低工資法、協助非典型就業人員轉為正式員工、鼓勵企業替員工加薪、減輕年輕人的生活負擔，預料相關部會今天會就蔡總統的指示提出對應政策。

蔡總統元旦指出，為解決低薪問題，將參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等方式獎勵。工程會二○一五年依據採購法第六十三條發布的採購企業範本，廠商若有替員工加薪、於投標文件載明於履約期間給予全職員工的薪資、主動縮減工時實施周休二日、提供托兒或彈性工時等「工作與生活平衡」措施，最高可加五分。

相關辦法被用於機關內部的勞動派遣單位是否替派遣人員加薪，或委外招標設計案時，顧問公司是否幫員工加薪。據了解，上述企業社會責任仍屬「加分項目」，雖然可增加得標機會，但只是間接誘因，不排除直接訂出政府標案的受僱人員月薪至少三萬元等強制性規定。

在最低工資方面，今年元旦後的最低工資為二點二萬元，依蔡總統起薪三萬元的夢想，預料未來五到六年，每年基本工資將維持百分之四到五的速度調漲。

此外，會中預計將就現有的加薪政策進行檢討。立法院二○一五年通過「加薪二法」，於「中小企業條例」明訂中小企業替員工加薪可以列為費用並加乘一點三倍減稅，以及修正「公司法」，公司須在章程明訂公司應考量當年度獲利狀況分派員工酬勞，但成效有限。

以中小企業加薪為例，二○一六年企業加薪減稅申請案不到七十件，加薪人數僅兩千餘人。據悉，中企處擬放寬中小企業定義，服務業員工人數從一百人放寬至兩百人，製造業從兩百人放寬為三百至五百人，試圖增加符合資格的企業數，提高加薪人數。另外，經濟部也擬與財政部商議，能否簡化中小企業加薪減稅的申請流程。