企業加薪留才／金融業每年固定加薪 3％是基本幅度

2018-01-07 11:44 中央社 台北7日電



專金融服務業自金融海嘯後獲利穩定成長，企業替員工加薪也相當穩定，幅度至少都有3%以上；尤其是民營金融機構，對績效佳的員工，績效獎金更給得不手軟。

總統蔡英文在2018年給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題。公股金融機構幾乎都配合政策，響應政府加薪的呼籲，全面平均加薪幅度至少3%，其餘則依照各銀行整體營運狀況及營運績效，進行額外的專案加薪。如第一金控旗下第一銀行最大手筆，調薪幅度最高上看11%。

第一銀行董事長董瑞斌表示，董事會已通過今年調薪幅度將比照公務員調薪方案，平均調幅3%，其中較基層的五、六職等，平均調幅約6.7%，甚至上看11%，這也是近10年來，一銀第3度幫員工加薪。

至於華南金控旗下華南銀行則是每年4月會進行調薪，平均幅度3%，為了鼓勵基層員工，還會額外進行專案加薪。

民營金控則是幾乎年年都在4月加薪，富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦金控年年都有加薪，最起碼都有3%的加薪幅度，且為了配合政府政策，今年希望能夠調高基層員工的起薪水準，讓大學畢業生起碼可領新台幣3萬元以上的起薪。

玉山金控總經理黃男州表示，大台北地區的大學畢業生月薪約3.5萬元起，其他依不同區域物價水準有相對地區加給，具高潛力的碩士畢業生月薪更可達4至6萬元；金控過去3年及今年預計平均調薪幅度落在4%至6%間，績效表現優異者調薪幅度可達10%以上。

中信金控、台新金控也都在4月加薪。台新金表示，過去幾年每年平均調幅都會在3%以上；中信金每年的平均加薪幅度，則在2.5%至3%之間。

至於2016年被認為是「慘業」的證券業，去年在台股成交日均量回到千億元水準後，營業員重展笑顏，加上內資大戶回流，若手上有大客戶的營業員，去年拿到的獎金可能數倍成長。

券商主管表示，部分公股券商今年也針對營業員進行加薪，加薪幅度約3%，若是超級業務員加薪幅度較高；不過也因為加薪，營業員每個月的責任交易額也隨之調整，約是底薪的2000倍，以原本底薪2.5萬元的新進營業員計算，每個月要達成5000萬元的業績。