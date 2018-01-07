去年12月出口表現 看增兩位數

2018-01-07 00:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



財政部明（8）日將公布上月及去年的進出口統計，財政部長許虞哲日前表示，去年12月出口「應該也是兩位數」。

去年11月出口288.8億美元，創下歷年單月新高，年增14%，呈現連14紅。

對於去年進出口的表現，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，去年因為全球經濟貿易情勢保持良好，我國全年度的出口數字都有望能夠維持兩位數成長。

他分析，去年第3季國際市場上有一波動能，連帶使我國在第3、第4季出口繼續維持較高水準。

孫明德說，去年出口可以全年維持兩位數成長的不只是台灣，亞洲地區包括南韓、日本、新加坡的出口表現也一樣亮麗。

去年後段出口還能維持高成長，主因國際市場上有新的因素，像是蘋果iPhone X等手機換機潮，但是來到2018年，目前似乎還看不到新的利多題材，機換機潮的效應已過，「該賣的手機去年都賣完了」，近期尚缺利多題材，預期今年的出口將略為回歸正常水準，向下修正。

我國主要競爭對手南韓12月出口成長率為8.9%，已經是連續14個月上揚；而去年全年出口大幅成長16%。不過，南韓官方預期今年出口成長趨緩，僅僅只會成長4%。

我國去年前11月出口金額2,878.8億美元已經超過2016年全年，成長率為13.1%，全年出口金額能否重回3,000億美元大關、以及 全年出口成長率能否勝過南韓，受到矚目。