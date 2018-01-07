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公平競爭 工業局：Gogoro不會成為下個高通

2018-01-07 00:13聯合報 記者高詩琴／台北報導

電動機車的充電大戰一觸即發，目前業界仍無交集。但經濟部擬採用Gogoro方案為統...
電動機車的充電大戰一觸即發，目前業界仍無交集。但經濟部擬採用Gogoro方案為統一換電式的介面規格，如果成真，Gogoro將成為最大贏家，圖為電動機車Gogoro的換電站。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部擬採用Gogoro方案為統一換電式的介面規格，如果成真，Gogoro將成為最大贏家，但也引發其他車廠批評。

經濟部工業局官員表示，「訂出產業標準化後，才能避免市場壟斷」。政府雖然不能介入業界間專利授權的談判，但是一定會確保公平競爭環境，「Gogoro不會成為下一個高通」。

全球手機晶片龍頭高通因為掌握手機晶片標準，長期對客戶實施專利授權計價模式，甚至是手機整機出廠價格來計費。近年高通除了被中國大陸、南韓開罰，去年十月也被我國公平會開罰兩百卅四億元，創下公平會史上最高罰鍰。台灣法界認為，高通為標準持有者，卻濫用獨占地位，違反「FRAND」承諾（合理公平、非歧視性），妨礙市場公平競爭。

經濟部工業局規劃換電式標準採Gogoro方案，因涉及Gogoro多項專利，引發車廠不滿。經濟部工業局官員表示，由於統一標準涉及到的專利都是Gogoro自主研發出來的，因此官方很難要求Gogoro一定要免費專利授權。但政府會保證，Gogoro與其他車廠的談判中，會是合理公平的，「價格不能是鐵板一塊」。

工業局指出，Gogoro目前在新購電動機車上的市佔率已經很高，現在訂出產業標準化，大家都能夠參與換電市場，才不會有市場壟斷問題。

電動機車南韓Gogoro高通

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