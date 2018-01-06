用Gogoro方案？電動機車換電標準 喬不攏

2018-01-06 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



為加速電動機車發展，經濟部工業局去年邀請多家車廠討論統一規格，被視為決定「市場大餅」的換電式標準大戰近日白熱化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為加速電動機車發展，經濟部工業局去年邀請多家車廠討論統一規格，被視為決定「市場大餅」的換電式標準大戰，近日白熱化。官方擬採用Gogoro方案為統一標準，四日在會議上引發業者強烈抗議，決定延後再開會。

工業局也首度承諾，一定會是廿一家相關業者全都同意，才會定成統一標準，不會強制上路。

工業局去年邀請多家業者，討論充電式與換電式的介面統一規格，也就是「公版」介面規格，希望未來所有車廠、車主都能使用公營的充換電設施。目前充電式標準已有共識將採用國際快充規格，目標是十二分鐘電池充到飽。然而，換電式標準進入膠著，成為各陸業者的主要戰場。

由於近兩年來Gogoro靠著獨特的換電模式，迅速吃下新購電動機車市場的九成市占率，加上經濟部宣示未來政府協助出資的三千多座換電站有九成採換電式，因此換電式統一標準被視為將決定「市場大餅」的關鍵。

經濟部工業局規劃換電式標準採Gogoro方案，但因為涉及Gogoro多項專利，因此若統一標準上路，其他車廠將需要與Gogoro洽談專利授權，引來車廠不滿，同時也引發外界「圖利廠商」批評。

據了解，在四日的會議上，原本官方打算拍板換電標準將採Gogoro方案，但多家業者反彈，現場「砲聲隆隆」。有業者指出，政府都不管專利授權要怎麼談，Gogoro也不說，若採用同一套標準，等於是被Gogoro卡死。

也有業者指出，特斯拉都可以免費開放充電標準，為何台灣不行？

工業局表示，在未達到共識之下，會議將再延後兩周再開，希望車廠業者與Gogoro多討論專利授權事宜。如果有合作意願，工業局作為平台，會繼續推下去。如果雙方「不歡而散」，也不會強制推動。

工業局指出，規定是投票制，但工業局希望採「合議制」，也就是「一定會是廿一家業者都同意，才會成為產業標準」。也就是不能有任何一家業者反對，否則就不會有統一標準。

工業局也指出，當初會採用Gogoro的方案，是因為最後只有Gogoro送出完整的方案內容。工業局隨時都能夠接受其他車廠提出新的方案。另外，會不會造成單一車廠壟斷的議題，也已安排八日請公平會參與討論。