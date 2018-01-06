台灣拚風電 八國聯軍搶插旗

2018-01-06 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／專題報導



再生能源發電計畫的重頭戲-離岸風電廠的建置，吸引了各國離岸風電業，前往彰化外海為主的海域插旗，被稱為「八國聯軍」。 報系資料照片 分享 facebook 再生能源發電計畫的重頭戲-離岸風電廠的建置，吸引了各國離岸風電業，前往彰化外海為主的海域插旗，被稱為「八國聯軍」；以申設情況來看，目前多達丹麥商沃旭等12組開發商感興趣，開發計畫規劃量從151MW(百萬瓦)起跳甚至上看760MW。這是台灣要建立非核家園並避免空汙的努力方向，也是2018年行政院最重要的產業政策之一。

經濟日報提供 分享 facebook 台灣海峽號稱為全球最適發展風力發電的地域，政府也推動風力發電的四年計畫，2017年示範機組目標為8MW，2020年示範風場與潛力場址合計為520MW，到了2025年，潛力場址與區塊開發的目標量，進一步提高到3,000MW。而八國聯軍計畫誰能雀屏中選，要如何落實，都將在2018年間定案。依能源局的政策，其中至少3GW（10億瓦）將以每度約6元的躉購費率，保證收購20年。

熟悉離岸風電專家直言，經濟部在推動離岸風電的政策時，國產化目標訂在七到八成的高水準，但專家質疑，這到底是扎扎實實的「關鍵技術國產化」，還是只是「廣義的國產化」，是推動時要釐清的重點之一。

按經濟部目前的國產化定義，包括運轉維護團隊、海事工程等勞務，都被視為「國產化」的一環，但「勞務國產化」會等於「零組件國產化」嗎？國人期待應不只於此。

專家表示，全民買單高額的躉購費率，目的無非希望離岸風機的零組件製造，核心關鍵技術，能夠移轉到台灣，落實在台灣生產，甚至形成產業鏈聚落並帶動就業，藉此突破台灣只有電子代工業，只是產業「遊牧民族」發展瓶頸。

干預風機「國產化」主要來自時間的緊迫感，因為官方把2020年、2025年目標放在嘴邊，就是要趕快彌補2025非核家園造成的供電缺口。加諸自己身上的時間壓力，如果被八國聯軍洞悉，可能讓成本進一步拉高。

以台電的離岸風電示範風場為例，為了達成2020年裝置容量110MW（百萬瓦）的目標，即便該示範案已經先放下「國產化」的目標。但時間壓力仍讓投標業者報價隱含許多風險成本，報價水漲船高，流標三次後，只好重新招標。

依台電公告招標的預算金額，已大幅提高到250億元。國營企業提高的預算，當然就是另一種形式的全民買單。

推動離岸風電肯定是要花大錢，也面對海洋生態變遷的挑戰，甚至賭上供電穩定的風險。因此關鍵的技術移轉也要確實掌握，才能讓錢「花在刀口上」。

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評選指標 國產化擺第一

評估開放八國聯軍來台設立風電廠，是否是筆划算的生意，經濟部能源局的指標就是「國產化」，這也是辦理離岸風場遴選，業者可否脫穎而出的關鍵所在。看上這塊商機的外商，在環評階段闖關時就嗅到風向，主動提出說明，例如丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）的「國產化」目標，以40%為起點，最終上看67%~69%。

經濟日報提供 分享 facebook CIP已有編號27、28、29，及西島等四座風場，通過環保署初審，可參與明年能源局的遴選。依據能源局「國產化」的遴選標準，CIP設定了第一座商轉風場至少40%本土化的目標，主要來自運轉維護，鋼構與部份海事工程。

而「國產化」比率也將隨風場建置而增加，最後一座和中鋼合資的29號風場，規劃了更多的鋼構組成，以及海事施工船國產、海事工程、水下基礎建設、風機零組件等，藉此將國產化比率，拉升到接近七成。

以鋼構為例，台灣雖有鋼構能量，但成熟產業鏈仍掌握在歐洲，台灣尚需一點時間才能準備好。CIP以29號風場為例，因已與中鋼簽署合作備忘錄，故29號鋼構部分會保證由中鋼生產。至於27、28號風場，CIP已與台船簽備忘錄，台船在海底基礎製造、運輸、安裝取得獨家優勢供應權，除非發生極端狀況，相關商機可望由台船及合資企業獨享。

政策訂定 回歸到務實面

新政府訂下2025年離岸風電裝置容量3GW的目標，相當具體，也吸引大批外資來台投資。在此同時，比較前後兩任經濟部長的說法，可發現，政策已開始從理想性回歸到務實面。

前經濟部長李世光曾表示，離岸風電產業鏈同時扮演「能源轉型」與「產業轉型」角色。未來六年，國產化比率要上看80%，並創造1萬個以上的高薪就業機會，台灣也是離岸風電產業前進東南亞市場的據點。

如果能夠辦到這一點，當然很好。但熟悉離岸風電開發的業內人士直言，能否成功，關鍵還是在是否有足夠的市場支持。

離岸風電的開發商，除了台電是純本土業者，其他不是「混血兒」就是「外國人」，當選擇一多，憑什麼非要選用台灣產製的設備？

上緯董事長蔡朝陽曾說，沒有任何一個開發商會反對風機國產化，問題在於，開發風場有投資者、銀行貸款、保險資金，金主們在意的是：我給你數百億的融資貸款，你用了技術可能不夠純熟的「國產化」風機，他能否順利運轉20年？

經濟部長沈榮津對於離岸風電的發展，屬於務實派。雖然沈榮津的風機國產化的目標，同樣高達七到八成，但卻是分兩階段走，前四年，先從「外圍」的葉片、塔架開始，後四年，再開發「核心」的變速機、發電機、齒輪設備等部分。

他也很坦率的說，如果一開始，就要求廠商把關鍵部分拿來國產化，「可能大家也會怕吧」。