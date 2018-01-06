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淋雨受不了！時力深夜搭帳篷 警方第6度舉牌並拆除保管

油價連4漲 台塑汽柴油下週再漲2角

2018-01-06 17:14中央社 台北6日電

台塑石化宣布，1月8日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升新台幣0.2元、柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

根據台塑石化公告油價，1月8日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升26.9元、95+無鉛汽油28.3元、98無鉛汽油30.4元、超級柴油24.5元。

台塑石化指出，受到產油國伊朗政治動盪，及美國因強烈冷氣旋來襲使得冬季取暖用油需求增加等因素影響，推升本週國際油價持續上漲。在考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定調漲油價。

國際油價新台幣台塑

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