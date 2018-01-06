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去年CPI增0.62% 金融海嘯後次低

2018-01-06 02:11經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

2017年全年消費者物價指數（CPI）年增0.62%，為近八年次低，且今年CPI...
2017年全年消費者物價指數（CPI）年增0.62%，為近八年次低，且今年CPI預測值也僅0.96%，連二年低於1%。 路透
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主計總處昨（5）日發布2017年全年消費者物價指數CPI）年增0.62%，為近八年次低，且今年CPI預測值也僅0.96%，連二年低於1%；主計總處雖認為沒有通縮疑慮，但也坦言「物價要上漲不是那麼容易」。

2017年全年CPI上漲0.62%，是2010年以來、金融海嘯後的次低，僅高於2015年因油價大跌，CPI年減0.31%的表現。

經濟日報提供
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主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，2017年物價上漲率偏低，關鍵是天候以及匯率因素；2016年因嚴重寒害、颱風接連來襲等特殊天候情況影響，蔬果價格大漲、墊高基期，使得2017年食物類CPI年減0.37%，不只低於近五年食物類平均漲幅2.58%，更創下2010年以來最低的紀錄。

梅家瑗進一步指出，2017年上半年新台幣強勁，抵銷不少原物料價格上漲對物價的推升力道；去年OPEC原油價格年漲28.6%，不過我國油料費年漲幅僅9.36%，有顯著落差，就是新台幣強勢造成的結果。

2017年有天候、匯率二因素抑低物價漲勢，但在景氣持續復甦的情況下，去年與今年物價上漲率均不到1%，令人擔憂是否需求不振，有通縮疑慮。

梅家瑗說明，近期物價受到外在因素，波動較大，不過2017年去除蔬果、能源後的核心CPI仍有1.03%，顯示物價仍是平穩的狀態，且無通縮疑慮。

消費者物價指數CPI新台幣

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