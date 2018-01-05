在環保高壓之下，大陸液化天然氣進口躍居全球第2

2018-01-05 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



在強力推動「煤改氣」的影響下，中國大陸在2017年成為全球第2大液化天然氣（LNG）進口國，進口總量為3,789萬噸，躍居全球第2，僅次於日本，年增幅高達48.4%。

財新網引據全球能源資訊供應商S&P Global Platts最新統計，2017年大陸LNG進口總量為3,789萬噸，年增幅高達48.4%。進口量已經超過南韓的3,651萬噸，僅次於日本的8,162萬噸，全球排名升為第2。

在先前的幾年，大陸LNG進口規模排名全球第3，位居日本和南韓之後。

在環保高壓之下，大陸天然氣需求在2017年大幅提高，在京津冀「2+26」城市推行的「煤改氣」工程，致使華北地區在供暖季出現大面積「氣荒」，能在工業實現單點直供的LNG更受青睞，進口量隨之爆發。

在此同時，LNG現貨價格也達到3年來最高值。2018 年1月3日，LNG現貨價格為每百萬英熱單位（BTU）11.2 美元，超過2017年最低點5.4美元的兩倍以上。

中國大陸是全球能耗第一大國，2016年煤炭消費量位居世界第一，石油消費量位居世界第二，天然氣消費量位居世界第三。

除此之外，大陸油氣資源對外依存度也逐年提高，2016年，石油對外依存度達65%，天然氣對外依存度升至35%。