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財經觀點／掌握趨勢 站上觀光產業浪頭

2018-01-06 00:09聯合報 高雄餐旅大學副校長劉喜臨（記者楊文琪採訪整理）

高雄餐旅大學副校長劉喜臨。 圖／劉喜臨提供
高雄餐旅大學副校長劉喜臨。 圖／劉喜臨提供
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曾經有位大老闆跟我說，趨勢是商人創造出來的，是創造消費者需求而產生的。前陣子，韓國旅客來台灣，指名要買的伴手禮是「牛軋餅」，為什麼？是業者塑造出來的。最近風向轉變了，韓國客人買什麼呢？您不知道嗎？請到台北西門町某大賣場「韓國旅客採購專區」一探究竟。

當全球觀光產業發展不斷求新求變時，我們更應走在前面。無論是大數據、數位時代、跨屏或共享經濟等潮流對泛觀光產業的衝擊皆需提前應對，謀定而後動。

根據亞太旅行協會推估，未來十五年，國際旅行人口將由十億增加到廿億人次。但更值得關注的是，這樣的成長並不會平均分配在全球各個旅遊目的地，將會有贏家，也會有失敗者，而亞洲就在這浪頭上，不論國際遊客多或少，都會面臨不同課題，唯有掌握趨勢，才能取得先機。

我們不能忽視數位化改變旅遊業的事實。從社交媒體、網上評等推薦、大數據分析建構個性化產品到虛擬實境技術趨勢，正迅速地改變消費者購買決策路徑，以及旅遊目的地推廣者的營銷作為。

從「品牌」經營的角度，以國家為尺度的旅遊目的地行銷者（國家觀光局）和利益相關者（如航空、旅宿業等）應就其見解及產業趨勢，引導遊憩區管理者（景點）和旅行業者有效地解構和創新他們的產品與服務，並適度配合趨勢轉型，無論是複合式或多角化經營，因為觀光產業應是跨業互利共生的。

在大部分推廣單位都在意以「遊客人數的成長」作為成效時，如何在遊憩品質、遊客容許量、觀光資源保育間找到平衡點？水、電、糧食等資源對島嶼型觀光目的地相對重要，但隨著遊客增加及觀光發展而枯竭，我們的綠島、澎湖、甚至整個台灣應該如何因應？

有一天當問號變成句號、驚嘆號時，恭喜大家，已站在浪頭上掌控趨勢了。（記者楊文琪採訪整理）

觀光大數據共享經濟旅遊業

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