我外匯存底再創高 達4515億美元

2018-01-06 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



我國到去年十二月底，外匯存底金額達四五一五億美元，央行表示，去年一年外匯存底大增一七三億美元、約五一○七億台幣，是五年來最大增額。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中央銀行昨天公布，我國到去年十二月底，外匯存底金額達四五一五億美元，已連續九個月上揚並持續創下歷史新高。央行表示，若與二○一六年底的四三四二億美元相比，去年一年外匯存底大增一七三億美元、約五一○七億台幣，是五年來最大增額。

根據央行統計，外匯存底金額自去年三月以來，一路走高，到去年底累計達四五一五億美元，較前年底增加一七三億美元。台灣外匯存底在二○一二年十二月底突破四千億美元，當年度外匯存底增加一七六點二億美元。

央行官員表示，去年十二月外匯存底單月增加十點三一億美元，增加原因有二：一是來自外匯存底投資運用收益，二是歐元等貨幣對美元升值，因此，若以該等貨幣持有外匯折算成美元後，金額也增加。

央行還表示，到去年底為止，外資持有國內股票及債券，若按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計三九一六億美元，約當外匯存底百分之八十七，金額小減二億美元，但比重並未改變。

金融市場昨天再度上演股、匯雙漲行情。新台幣自一月開年已來，已連續三個交易日走揚。昨天台幣早盤匯率即呈現升值格局，一度進逼廿九點五元關卡，下午漲幅雖收歛，終場仍以廿九點五二三兌一美元作收，台幣升值六點七分。

台股也已連續七個交易日上漲，昨天上漲卅一點一七點，大盤指數收在一萬八七九點八點，創下一九九○年四月以來、近廿八年收盤新高，昨天單日成交量超過一四○○億元。