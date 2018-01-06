基本工資漲 主計總處：外食費跟漲有限

2018-01-06 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



今年基本工資全面調漲，是否推升外食費上漲？主計總處表示，這次基本工資漲幅不特別顯著，且業者為避免流失客源，不至過度漲價，對外食費影響應不會太大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年基本工資全面調漲，是否連帶推升外食費上漲？主計總處綜合統計處副處長梅家瑗認為，調幅不是很顯著，對外食費影響應該不會太大。

基本工資今年起全面調漲至廿二Ｋ，必然導致企業成本提高，不過梅家瑗表示，基本工資調漲雖導致廠商人事費用增加，造成成本推升效果，但另一方面，因可支配所得增加，可能刺激消費，進一步拉動需求。

梅家瑗分析，現在消費者選擇多元，業者為了避免流失客源，不至於過度漲價，加上這次基本工資的漲幅其實並不特別顯著，綜合考量之下，影響其實相當有限。

以去年勞動新制一例一休為例，不少餐飲業都曾喊出人事成本提高、須漲價因應，不過主計總處曾估算一例一休對消費者物價指數（CPI）的影響介於○點一四至○點三六個百分點，梅家瑗指出，目前看來，影響是趨近下限。

去年全年服務類CPI年增百分之一點○一、為近三年的高點，至於民眾感受最深的外食費漲幅則為百分之一點九九，甚至低於近五年外食費平均漲幅百分之二點一七。

梅家瑗表示，外食費長期呈現自然成長，主要靠成本推升，觀察過去五年漲幅，以二○一四、二○一五年分別達百分之三點六一、二點二五較顯著，當時是因爆發食安風暴，消費者更加注重食品品質，使得業者必須提升成本因應需求，至於去年外食費漲幅，可說是尚稱和緩。