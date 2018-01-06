今年CPI估增0.96% 主計總處：沒通縮疑慮

2018-01-06 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



主計總處昨天發布二○一七年全年消費者物價指數（CPI）年增百分之○點六二，為近八年次低，且今年CPI預測值也僅百分之○點九六，連二年低於百分之一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主計總處昨天發布二○一七年全年消費者物價指數（CPI）年增百分之○點六二，為近八年次低，且今年CPI預測值也僅百分之○點九六，連二年低於百分之一；主計總處雖認沒有通縮疑慮，但也坦言「物價要上漲不是那麼容易」。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，今年全年CPI上漲率為百分之○點九六，這已是計入政府帶頭替軍公教加薪，因有望刺激民間消費，帶動物價上漲○點○四個百分點後的結果；不過她也說，若民間企業跟進響應，可能進一步刺激需求、推升物價。

觀察主計總處預測，二○一七年全年CPI上漲百分之○點六二，是二○一○年以來、金融海嘯後的次低，僅高於二○一五年因油價大跌，CPI年減百分之○點三一的表現。

梅家瑗說明，去年物價上漲率偏低，關鍵是天候以及匯率因素；前年因嚴重寒害、颱風接連來襲等特殊天候情況影響，蔬果價格大漲、墊高基期，使得去年食物類CPI年減百分之○點三七，不只低於近五年食物類平均漲幅百分之二點五八，更創下二○一○年以來最低的紀錄。

梅家瑗指出，去年上半年新台幣強勁，抵銷不少原物料價格上漲對物價的推升力道；去年OPEC原油價格年漲百分之廿八點六，不過我國油料費年漲幅僅百分之九點三六，有顯著落差，就是新台幣強勢造成的結果。

二○一七年有天候、匯率二因素抑低物價漲勢，但在景氣持續復甦的情況下，去年與今年物價上漲率均不到百分之一，令人擔憂是否需求不振，有通縮疑慮。

梅家瑗說明，近期的物價受到外在因素，波動較大，不過去年去除蔬果、能源後的核心CPI仍有百分之一點○三，顯示物價仍是平穩的狀態，且無通縮疑慮。

梅家瑗坦言，現在民眾對物價的容忍度比以前還低，加上商品選擇多元、產業競爭激烈等因素，物價要上漲不是那麼容易。

舉例來說，市場常可看到店家調漲商品價格，幾個月後，又以各種促銷活動的名目調降售價，顯示民眾對於價格的敏感度很高，在這樣的背景下，「物價上漲條件非常地弱。」