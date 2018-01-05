中小企業加薪抵稅 今年可望延長實施一年

2018-01-05 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



回應蔡英文總統2018對症下藥解決低薪問題，經濟部5日預告修正「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」，將每次啟動員工加薪薪資費用加三成減除的優惠適用期間由二年延長為三年。聯合報系資料照 分享 facebook

回應蔡英文總統2018對症下藥解決低薪問題，經濟部5日預告修正「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」，將每次啟動員工加薪薪資費用加三成減除的優惠適用期間由二年延長為三年。

現行加薪抵稅啟動一次執行時間是二年，前年已啟動的加薪抵稅，去年底已屆滿，經濟部昨日預告修正草案後，60日內將徵詢外界意見，如果外界沒有異議，就可望拍板。中小企業幫員工加薪，列報營所稅扣除額加三成，今年可望追溯延長實施一年。

由於現行啟動加薪薪資費用加成減除的指標是以失業率連續六個月高於一定數值為依據，而「失業率」又屬於落後指標，因此，修正草案一併將啟動指標改按國發會的「景氣對策信號」，以及時達到「經濟救生圈」政策的立法意旨。

另外，經濟部已向財政部提出修改「中小企業發展條例」，大幅放寬中小企業認定標準，擬增加千餘家企業適用。知情官員透露，經濟、財政兩部去年底、12月初已開會討論過，由於放寬幅度相當大，財政部已請經濟部提出稅式支出評估。

據了解，有關中小企業認定標準，經濟部已有腹案，現行規定不分業別經常僱員數未滿100人為中小企業，未來擬放寬至未滿200人；製造業由未滿200人放寬至未滿300人或500人，預估千餘家企業受惠。

對此，財政部官員表示，將俟經濟部提出稅式支出評估後，再考量整體效益。

台灣中小企業占全部企業比重高達97％，為鼓勵企業對基層員工加薪，中小企業發展條例第36條之2第3項提供「員工加薪費用加成減除」租稅優惠。

此一機制前年已啟動，中小企業自主性為員工加薪的費用，在申報營所稅時，列報費用可增加三成。也就是說，當中小企業對本國籍基層員工加薪，人事費用增加100元時，在隔年5月營所稅申報時的抵減額度最高可達130元。

至於啟動指標，現行規定是主計總處公布的失業率連續六個月達3.78%以上，修正草案則規定二種情形之一，一是經濟景氣指數依國發會按月發布的景氣對策信號，公告前連續12個月綜合判斷分數加總未滿324分。但連續六個月每月紅燈者，不在此限。

二是依國發會按月發布之景氣對策信號，公告前連續三個月每月藍燈。