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管爺真性情 學術界大砲也是財經諸葛

2018-01-05 22:14經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

專長經濟計量學的管中閔在2002年獲選中央研究院院士，當年他以46歲當選中研院最...
專長經濟計量學的管中閔在2002年獲選中央研究院院士，當年他以46歲當選中研院最年輕的院士，因為直言、敢言，在學界素有「大砲」的稱號。聯合報系資料照
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「管爺當選了，恭喜他、恭喜台大！」今晚台大遴選委員會投票時，管中閔正與好友聚會，結果揭曉前，他提前離開回家等待投票結果，最終突圍勝出，好友們開心不已，祝福他邁向人生下一個里程碑。

專長經濟計量學的管中閔在2002年獲選中央研究院院士，當年他以46歲當選中研院最年輕的院士，因為直言、敢言，在學界素有「大砲」的稱號。

2012年2月前行政院長陳冲受命組閣，自學界延攬管中閔出任行政院政務委員，督導財經相關部會業務，充滿理想性格的他，不但有滿腔的抱負，他的財經專業，也深受陳冲倚重，成為陳冲的左右手，被稱為「財經諸葛」。

當時他就開始著手規劃自由經濟示範區，2013年2月，江宜樺接任行政院長，管中閔續任政務委員，並兼任經建會主委，隨後提出了自由經濟示範區規劃方案。

主張在自由經濟示範區內，大幅鬆綁兩岸金流、物流、人才交流，擘畫了一幅台灣經濟前景與榮景，當時曾打動了不少企業界的人心，引頸期盼自由經濟示範區。

直言的他，在立院經委會提案全數刪除他的年終獎金時，一句「我連講下台都敢了，做爺兒們還怕這個，怎麼會在乎！」，從此被稱為「管爺」，真性情的他不以為意，好友們自此稱他「管爺」。

2014年1月經建會合併為國家發展委員會，他出任首任主委，但礙於當時立法院在野黨強烈杯葛自由經濟示範區，讓他有志難伸。加上當時社會氛圍對於執政的國民黨相當不利，2015年1月29日他閃電發表請辭聲明，重返台大任教。

學而優則仕的他，當年在政壇曾遇時不我予，如今重返學界，成為最高學府的校長，期待再創人生高峰。

台大院士

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