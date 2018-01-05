全球經濟成長 美元指數周線下滑 0.7%

2018-01-05 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



強勁的中國和歐洲製造業數據顯示全球經濟成長無虞，美元指數本周周線下滑0.70%至91.954。報系資料照 分享 facebook

強勁的中國和歐洲製造業數據顯示全球經濟成長無虞，美元指數本周周線下滑0.70%至91.954，歐洲央行委員Coeure暗示超寬鬆貨幣刺激政策可能不會再度延長，歐元一度站上三年來的高點，一周揚升0.47%至1.2061元。

石油及商品價格上揚，推升商品相關貨幣表現，如澳幣、加幣各升值0.41%及0.54%；美元走弱推升多數新興市場貨幣收紅，新興國家貨幣指數上漲0.84%，拉丁美洲貨幣領漲，哥倫比亞繼12月遭標準普爾信評機構下調信評，財長Cardenas將在本月與信評公司會面，市場樂觀看待會面降低未來進一步的評等下調可能性。

另外，哥倫比亞政府先前批准了一項財政計劃，預料將節省3.2兆的支出，哥倫比亞披索升值3.43%。全球經濟動能改善、油價及大宗商品價格翻揚，更激勵巴西里拉及墨西哥披索分別上揚2.55%和1.67%。

富蘭克林證券投顧表示，2018年匯市面臨的變化包括歐洲央行每月印鈔購債規模將減半至300億歐元，以及美國減稅政策開始落實的效應。預期美元可望受惠於企業海外資金匯回的支撐，而其他支撐因素則在於經濟成長較佳以及持續升息的效應。

歐元部份，美林認為歐元對美元在2018年上半年將因為四大因素面臨下行風險：一，歐元匯價已充分反映歐洲經濟數據的強勁；二，市場持續作多歐元，未來的反向平倉力道可能帶動歐元走弱；三，們預計美國及歐洲央行貨幣政策將進一步分歧，但市場尚未充分反應；四，美國的稅制改革將透過財政政策刺激和海外利潤匯回支撐美元，但市場目前的預期仍過於悲觀。

新興國家貨幣部份，摩根大通表示，預期美國稅改法案對新興國家貨幣影響有限，因為大部份美國企業海外獲利為美元計價所持有，而且美國企業近幾年流入新興國家的資本比重已減緩。富蘭克林證券投顧表示，新興國家貨幣於2018年可望有續升空間，看好具備高利差以及政經改革契機的市場，例如印度、印尼、巴西、阿根廷等國家貨幣。