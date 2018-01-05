離岸風電本土化 第一艘台籍探勘船啟用

2018-01-05 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



國內第一艘離岸風電海域地質探勘船「大地能源號」啟用。記者張為竣／攝影 分享 facebook

丹麥離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）與國內海洋地質探勘業者環球測繪公司簽署合作備忘錄，宣布國內第一艘離岸風電海域地質探勘船「大地能源號」啟用，離岸風電產業本土化邁出一大步。

沃旭能源已投資苗栗外海的海洋風電Formosa I，擁有台灣第一個離岸風場的35%股權。沃旭能源董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，開發離岸風場，剛開始沒有台灣船隻可以使用，很高興終於有在地船隻可以進行海域地質探勘。

環球測繪地工技術總監黃宗宸表示，雖然歐美國家開發離岸風場非新鮮事，但台灣西部外海位於環太平洋地震帶、板塊交界處，地質調查需要相當多的現地與室內動力試驗，海洋風場開發前的地質調查非常重要。

黃宗宸指出，「大地能源號」是購買勞斯萊斯設計製造的運補船，並重新配管、裝載設備，符合歐洲離岸風場開發的標準，購船加上改裝耗資6億元，去年曾前往新畿內亞鑽探石油，目前該船為馬紹爾籍，2周後就會轉為台灣國籍。

黃宗宸表示，另一艘離岸風電地質探勘船「奧黛麗絲號」已是台灣國籍，購船改裝耗資5億元，將是台灣第二艘離岸風電地質探勘船。

環球測繪董事長黃新志表示，離岸風機距離有一公里，地質可能有所差異，因此每個風機預定位置都要鑽探，「大地能源號」在彰濱外海鑽一孔大約25小時至30小時，桃園觀音外海因屬卵礫石層較為堅硬，鑽一孔須4天至5天。