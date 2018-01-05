12月CPI年增1.21% 全年平均漲0.62%

2018-01-05 16:50 中央社 台北5日電



示意圖。因香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，加以水產品、乳類及肉類價格上揚，12月消費者物價總指數（CPI），較11月跌0.15%，經調整季節變動因素後漲0.18%。圖／ingimage 分享 facebook

主計總處公布12月消費者物價總指數（CPI），較11月跌0.15%，經調整季節變動因素後漲0.18%；較去年同月漲1.21%，全年平均漲0.62%，扣除蔬果、與能源後的核心CPI則漲1.57%。

據主計總處資料，12月CPI較去年同月漲1.21%，主因香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，加以水產品、乳類及肉類價格上揚，惟水果受基數較高影響，價格下跌，抵銷部分漲幅。

如果扣除蔬菜水果，漲1.83%，再剔除能源後的核心CPI漲1.57%。

17項民生物資漲幅 創逾2年半新高

【中央社台北5日電】

主計總處公布106年12月份CPI年增1.21%，受到菸稅調整影響，香菸價格上漲3成2，為歷年來最高水準；此外，行政院關注的17項民生物資年增率為2.29%，創104年3月以來新高。

行政院主計總處公布民國106年12月消費者物價指數（CPI），較105年同月漲1.21%，主因香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，加以水產品、乳類及肉類價格上揚，但水果受基數較高影響，價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲1.83%，再剔除能源後的核心CPI，則漲1.57%，為11個月以來最高。行政院關注的17項民生物資，年增2.29%，為104年3月以來新高，像是米、豬肉、雞肉、麵包、糖等商品皆為上漲態勢，其中鮮奶漲幅達7.15%。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，7大類中變動影響較大者中，雜項類漲6.39%，主要因為菸稅調漲效應顯現，香菸上漲32.2%所致，漲幅也是歷年最高漲幅。

梅家瑗說，12月食物類小漲0.06%，僅微幅上升；其中，水產品、乳類、穀類及其製品與肉類都是上漲，但水果因105年的基數較高，下跌16.4%，蛋類也跌9.76%，抵銷部分漲幅。

據主計總處資料，106年全年CPI較105年漲0.62%，其中商品類漲0.09%，服務類漲1.01%；如果扣除蔬菜水果漲1.26%，核心CPI則漲1.03%。

若以平均每月消費支出約新台幣6萬元規模家庭，12月CPI年增1.21%，支出增加項目裡面，食物類中以外食費支出增130元較多，食物類外以油料費支出增114元較多。支出減少項目部分，食物類以水果支出減318元較多。

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