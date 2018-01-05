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貿協版EMBA第2期開班 限額30名

2018-01-05 15:42中央社 台北5日電

深受好評的外貿協會「企業高階主管實戰班」第2期要在3月開辦了，1月24日開放報名，但限額30名，董事長黃志芳表示，盡量不要有遺珠之憾，也不會以企業規模作為篩選標準。

中華民國對外貿易發展協會的「企業高階主管實戰班」，為董事長黃志芳上任後一手打造，結合國內外資源及貿協47年來與產業界建立的深厚關係，於去年9月推出第一期課程，邀請國內外知名講師授課，協助企業培養CEO或接班人國際視野、掌握市場動態，激發出更多拓銷國際的機會。

第一期已有中鋼、正新橡膠、台水、台糖、台灣櫻花、北回化學、先麥食品等上市上櫃知名企業高階主管或二代三代接班人參加，成效相當良好，獲得極大迴響。

第一期學員、智慧行動傳播科技董事長童文薰，以及揚秦國際企業行政處副處長卓家嬅，今天在貿協分享課程心得。她們認為，相較於EMBA課程，實戰班課程緊湊精簡，且講師來自全球各地，海外參訪更能擴展視野，這是傳統EMBA課程無法做到的優勢。且課程結束後，貿協仍提供許多的協助，更有所謂「回娘家」的進修課程，可謂一次上課、終身保固。

貿協表示，第二期實戰班除延續第一期「全球經濟趨勢」、「區域市場經濟」、「數位經濟」及「策略規劃」等主軸外，還增加「企業購併」、「危機處理」與「新創及企業傳承」等議題，並在課程中帶入個案研討增加學員與講師的互動。另安排貿協主管與學員交流，分享貿協47年來與產業界深耕建立的能量，以及遍布全球的60個海外台貿中心資源。

第二期「企業高階主管實戰班」將在3月份前往新加坡ACI開訓、上課、參訪，並與新加坡重要企業座談交流，返台後於3至5月每週六上課，結業後並獲頒貿協與ACI聯名結業證書，課程結束後，將依學員意願規劃，分別至印度、緬甸或菲律賓等國，參訪當地政府機構、知名企業與重要智庫，建立人脈，拓展新局。

黃志芳表示，第二期實戰班尚未正式招生，但因第一期頗受好評，目前已經有20多位許多企業主管報名，其中1/3是企業董總，1/3是董總特助、也就是企業第二代，另外1/3則是營運長、行銷經理、稽核、副理等。若報名人數遠超招生人數，黃志芳說，「我們盡量不要有遺珠之憾，也不會以企業規模作為篩選標準，希望能讓有報名的都能來上課。」

黃志芳新加坡

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