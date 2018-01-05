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非核家園恐漲電價 經部：不會無法負擔

2018-01-05 15:42中央社 台北5日電

經濟部今天表示，再生能源不需要燃料成本，不會受到國際價格波動影響，且因技術進步，成本會越來越低；未來電價即使受到影響，也不會讓產業或一般民眾無法負擔。

英國金融時報（Financial Times）日前報導，台灣面對非核家園政策目標，電價上漲可能是一大問題，光是風電投資項目，初步估計就達192億美元（約新台幣5704億元），但政府仍不清楚能源轉型計畫的總成本。

經濟部能源局今天上午召開記者會說明，認為英國媒體對於台灣能源轉型基本上是持肯定態度；有關電價上漲幅度，先前經濟部長沈榮津證實，推動非核家園，電價初估將上漲0.5元，漲幅將近20%。

能源局電力組長吳志偉解釋，這是假設再生能源仍是目前價格水準的前提之下所作的預估，但觀察國際趨勢，太陽光電已從每瓩建置成本10萬元以上，降到5萬元以下，未來風電也可能會逐步下降。

吳志偉表示，隨著技術的進步，再生能源成本會越來越低，目前電價6成以上受限於石化燃料成本的變動，可以說是「電價很大的痛」，再生能源的特性就是不需要燃料成本，加上是自產能源，對於能源安全或者是抑低電價，以及長期防制空污都有正面效益。

能源局指出，轉型的規劃可能會因為燃料種類及發電方式的改變而增加發電成本，但因為影響電價的因素還包含燃料價格及發電技術是否成熟等等，未來電價是否真的會受影響，有待持續觀察。

能源局強調，目前台灣電價排名全球前7低，未來電價即使受到影響，不會讓產業或一般民眾無法負擔。

2025非核家園目標各能源發電占比，分別天然氣50%、燃煤30%，再生能源為20%；根據台電統計，至民國106年11月底止，燃煤發電平均成本每度1.32元、天然氣為2.19元、再生能源為1.5元。

另根據能源局最新公布的107年再生能源躉購費率，太陽光電、風電等依裝置容量不同，每度費率落在4至6元不等。

電價再生能源太陽光電

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