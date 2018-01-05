度小月 2017年11月勞動基金小賺117億

2018-01-05 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部勞動基金運用局公布去年11月勞動基金投資收益，小賺117億元，累計收益2461.5億元，累計收益率7.34%。 聯合報系資料照 分享 facebook

勞動部勞動基金運用局公布去年11月勞動基金投資收益，由於全球主要經濟數據表現不一，全球股市漲跌互見，因此11月小賺117億元，累計收益2461.5億元，累計收益率7.34%。

另一方面，為提高舊制勞退基金投資效益，分散風險，舊制勞退基金國外投資上限將由50%調高為60%。

勞動部表示，目前全球景氣仍處穩定發展趨勢，11月美國製造業採購經理人指數(PMI)較上個月下降0.5至58.2，非製造業指數較上月減少2.7為57.4。

另非農就業人口增加22.8萬人，較上月減少1.6萬人，失業率與上個月持平為4.1%。歐元區及中國大陸製造業採購經理人指數都上升，顯示各主要經濟體經濟平穩增長。

去年11月雖有美國稅改政策進展、全球經濟活動穩定擴張，企業獲利持續改善，但因科技股漲多回檔，全球股市漲跌互見。

截至去年11月底，去年11月整體勞動基金累計收益率7.62%、收益數2461.5億元。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為7.62%、7.70%、7.40%、1.28%、0.85%及3.23%。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為2,941億元，收益數為212.0億元，收益率為8.05%。

整體勞動基金截至106年11月底止規模為3兆6,038億元，其中新制勞退基金規模為1兆8,764億元，舊制勞退基金規模為8,662億元，勞保基金規模為7,223億元，就保基金規模為1,162億元，職災保護專款規模為102億元，積欠工資墊償基金規模為125億元。

展望未來，勞動基金運用局認為，聯合國於12月11日公布最新的「2018世界經濟形勢與展望」指出，因為今年以來影響經濟成長負面因素消退，2017年全球經濟成長率預估可達3%，是自2011年以來增長最快的一年，其中全球2/3的國家經濟成長率高於2016年，並預估2018年和2019年的全球經濟成長率也可穩定在3%左右；整體而言，全球經濟景氣持續溫和成長，企業獲利回升，後續則須觀察全球資金退場速度與流動方向、美國減稅政策推動情形等。