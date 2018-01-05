被老闆炒魷魚打官司 不怕領不到失業給付了

2018-01-05 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部近日放寬解釋，未來勞工被解僱不服而與雇主打官司，就可不必急於領失業給付而專心打官司。 聯合報系資料照 分享 facebook 很多勞工被解僱時不服，甚至與雇主打官司，卻可能因為訴訟時間過長，錯過失業給付兩年請求權，勞動部近日放寬解釋，如果勞工與雇主因僱傭關係發生勞資爭議提起訴訟，經法院判決後才向就服機構申請失業給付，雖已離職退保超過二年，仍可依法領取失業給付。此一放寬，對於未來勞工一旦被解僱不服而與雇主打官司，就可不必急於領失業給付而專心打官司，等到法院判決日起，才重新起算二年請求權，對勞工是一大福音。

此案源於一位勞工被雇主以不能勝利任工作為由炒魷魚，但勞工不服，向法院提起僱傭關係訴訟，勞工擔心申請失業給付，會造成法院認為員工已承認僱傭關係不在，因此一直未申請失業給付，但法院判決認定僱傭關係不存在時，勞工已錯失失業給付兩年請求權，因而提出異議，並促成勞動部放寬解釋令。

勞動部表示，就業保險法規定，被保險人應於離職退保後二年內，向公立就業服務機構辦理求職登記並申請失業給付。但實務上有非自願離職勞工與原雇主間因僱傭關係發生勞資爭議，並提起訴訟，等到法院判決確定僱傭關係不存在，因已超過離職退保後二年，衍生得否申請失業給付疑義。

勞動部表示，儘管根據現行法令，非自願離職勞工在訴訟中仍可申請失業給付，等到判決確定，若敗訴再根據判決結果退回失業給付，但有些勞工擔心訴訟期間請領失業給付，不利法院訴訟，因此不願先申請；等到判決出爐，極可能已經離職退保超過二年。

官員表示，為避免失業勞工因勞資爭議訴訟期間較長，影響其失業給付權益，因此訂定函釋若失業給付請求權因提起訴訟而中斷，請求權可自法院判決確定時重新起算，也就是勞工仍可向公立就業服務機構辦理求職登記，失業給付申請權益不受影響。