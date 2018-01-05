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能源轉型成本增 經部：電價影響待觀察

2018-01-05 14:33聯合晚報 記者林潔玲／台北報導

針對英國金融時報昨日報導台灣面臨能源轉型過程中的挑戰，經濟部能源局今（5）日表示，能源轉型的規畫會因燃料種類及發電方式的改變而增加發電成本，但影響電價的因素還包含燃料價格及發電技術是否成熟等，未來電價是否會受影響，有待觀察。

經濟部認為，目前我國電價在全球排名前七低，初步評估未來電價即使受到影響，也不致讓產業或民生無法負擔。日前已對外宣示330度以下的民生用電不會調漲電價，可讓一般民眾放心。

經濟部表示，能源轉型是長期性的工作，但在轉型的過程中，政府絕對會確保供電的穩定，包含未來幾個重大投資計畫及電動車輛政策的用電需求，政府都會納入考慮。

經濟部會從既有發電機組、輸配電線路的維護保養，到各項電廠更新、天然氣接收站及再生能源建置計畫，除了進行各項計畫的進度管控外，更會進行風險管控，讓今年的備轉容量率仍可維持在6%以上，而從2019年到2025年間，備轉容量率更可維持在10%以上。

經濟部進一步表示，台灣在再生能源推動方面，初期的成本雖然較高，但依照國際成本學習曲線，離岸風電已比燃煤便宜、太陽光電亦可以與燃氣競爭，同時再生能源是自產電力，成本長期穩定且逐漸下降。

電價再生能源經濟部備轉容量率供電

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