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外籍藝文團體 6大表演場所全面鬆綁

2018-01-05 14:07聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

勞動部回應本報之前報導外籍藝文團體來台表演規定嚴苛，除已陸續鬆綁外籍演藝團體來台進出程序外，近日更進一步預告全面取消自2004年起訂定的外籍藝文團體來台表演場所規定，原本限定在學校、社會教育文化機構、公園、體育場（館）、展覽場（館）或觀光旅館、風景區或觀光遊憩區等六項場所規定，法令生效後將全部不設限。

勞動部先前已陸續放寬外籍演藝團體或個人來台從事文化深藝工作，如外國藝文人士來台舉辦工作坊，原本必須比照A類專業技術性人士，申請單位必須符合資本額500萬等資格，但已放寬舉辦工作坊可列入較寬鬆的F類「藝術及演藝工作」申請，申請人不受資本額限制。

另外籍演藝團體來台表演場所必須提出場地證明，也已增訂會商機制，如在稻田、停車場或咖啡廳，可不提供場所證明。至於沿用十年的表演場地人數限制，如遊樂園限60人、夜總會及單一展場限35人、一般餐館限15人等，也已於前取消。

至於外籍演藝類人員除表演人員外，其他如音樂總監等幕僚行政人員歸為專門性技術性人員，申請來台必須比照門檻較高的A類人士，勞動部也與文化部訂定會商機制，一律採較寬鬆工作許可。

勞動部表示，目前還在進一步檢討外籍白領來台工作資格與程序，希望進一步鬆綁。

勞動部

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