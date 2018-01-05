新南向金融戰場 台資銀行到柬埔寨搶市

2018-01-05 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／柬埔寨暹粒報導



暹粒地區旅遊、運輸、餐飲和金融迅速發展，吸引包括第一銀行在內多家國銀在此開設分支機構。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

國內銀行利差僅1.35個百分點競爭激烈，新南向國家中的柬埔寨高達5到8個百分點的利差，成為台資銀行海外獲利的大補帖，吸引第一、合庫、兆豐、國泰世華和玉山設立分行或子行，柬埔寨儼然成為國銀新南向兵家必爭的新戰場。

由於柬埔寨當地的美元存款少，台資銀行資金來自台灣，成本不到2%，在柬埔寨放款利率至少7.5%，有5個百分點以上利差；第一銀行1998年前進金邊，19年在地耕耘，金邊分行主要的客戶是當地人，台商反而不到二成，2017年預計獲利2500萬美元，有望在2019年超越香港分行。

難怪連一銀董事長董瑞斌都表示，「柬埔寨，我們進去的時間點太好」，因為進去得早，有機會參與柬埔寨快速發展的最美好時光，「同業很羨慕我們在利差最大時有賺到，現在柬埔寨越來越多台商台資銀行，競爭大了，利差小了，但還是有5到8個百分點」。

一銀金邊分行經理簡文政表示，柬埔寨前五大產業紡織、製鞋、觀光旅遊、房產開發和農業，都有貸款需求，一銀提供較本地銀行優惠的利率，以及更到位的金融服務，因此能爭取很多本地客戶。

2013年起跟一銀往來的奇蹟飯店董事長吳顯春表示，起初是跟加華銀行往來，經台灣朋友介紹，一銀提供貸款利率少於其他銀行0.5個百分點以上，服務也比較好，因此轉為跟一銀貸款。

台資銀行提供的優惠在柬埔寨企業界口耳相傳，J7飯店董事長李鴻金表示，一銀貸款年息差其他銀行1個百分點，弟弟跟一銀往來之後，又把一銀介紹給他，不只如此，整個家族有五家企業，都跟一銀貸款；未來要在暹粒蓋一座國際級水上樂園，動資1400萬美元，除了賣地籌款外，其餘將跟一銀貸款。