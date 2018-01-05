新南向投資戰場／資金湧進 台商憂心投資過熱

2018-01-05 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／柬埔寨暹粒報導



崑洲集團董事長楊紹欣。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

身為台商第一家也是唯一一家在柬埔寨股票上市公司，崑洲集團總裁楊紹欣表示，投資過熱，工資成本上漲，現在的柬埔寨競爭日趨激烈。

1997年崑洲為了取得產品輸往美國的配額以及享有歐洲進口零關稅待遇，來柬埔寨設成衣廠；主要客戶愛迪達占崑洲整體業績四分之一，其他重要客戶還包括New Balance、The North Face和POLO RALPH LAUREN等。

楊紹欣表示，2012年柬埔寨開始發展資本市場，崑洲主要客戶都是國際知名品牌，算是指標型公司，當地證券交易主管機關邀請上市，就欣然同意；在此之前柬埔寨股市只有一家當地水公司，崑洲是第二家。

在柬埔寨20年，楊紹欣見證了柬國從廢墟中建立起來，現在政府較為開放，沒有外匯管制，歡迎外商投資，「1997年以前沒有像樣的旅館，現在全球性的重要旅館幾乎都進來了」。

快速發展中的柬埔寨也讓楊紹欣看到了投資過熱的一面，1997年基本工資每人每月40美元，2013年起每年以10%-20%速度調漲，現在已足足上漲四倍，明年預估會達170美元，做好成本控管，引進自動化生產設備提高效率，成了崑洲面臨不斷上漲工資壓力下必要的調整。