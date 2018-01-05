新南向投資戰場／市場炒作 土地太貴不敢買了

2018-01-05 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／柬埔寨暹粒報導



奇蹟飯店董事長吳顯春。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

這幾年柬埔寨房地產價格飆漲，當地華人靠土地開發快速累積財富，除了經營飯店、遊樂場或是廠辦，滿手的土地有些甚至還不知道要做什麼用途，但華商共同的心聲是，現在柬埔寨土地太貴，不敢再買了。

在柬埔寨擁有兩間飯店，奇蹟飯店董事長吳顯春是當地土生土長的華人第二代，中國的「一帶一路」把觀光客帶進柬埔寨，吳顯春在吳哥窟所在地暹粒的奇蹟飯店，旺季時住房率可達八成，主要客人是陸客，其次是南韓、日、法客人。

最近吳顯春又投資一家新的飯店，預計2018年底開幕，比起奇蹟飯店324間客房，新飯店更多達500間，已經有陸資企業洽談合作，新飯店不排除租給陸企經營。

飯店僅為吳顯春眾多土地開發事業的一部分，他在金邊機場附近有一塊30甲土地，規劃成大小不同廠房租給多家韓資企業，現在月收租金20萬美元；在暹粒則有10甲和5.5甲兩塊土地，仍閒置未規劃用途。

中國政府對柬埔寨提出每年陸客保證觀光人次，吳顯春說，柬埔寨少還有20年榮景，但是陸資帶來了投資，也炒高了當地房產價格，金邊機場旁邊土地他在2008年以1平方米30美元買進，現在附近漲至300-500美元，10年上漲10倍，「金邊太貴了，現在我也不敢再買了」。