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能源轉型影響電價 經濟部：有待觀察

2018-01-05 11:50經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

能源轉型可能增加發電成本，是否影響電價，經濟部表示有待持續觀察。 聯合報系資料照...
能源轉型可能增加發電成本，是否影響電價，經濟部表示有待持續觀察。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
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經濟部能源局今（5）日表示，能源轉型的規劃可能會因為燃料種類及發電方式的改變而增加發電成本，但因為影響電價的因素還包含燃料價格及發電技術是否成熟等，未來電價是否真的會受影響，有待持續觀察。

經濟部認為，由於目前我國的電價在全球排名前七低，初步評估未來電價即使受到影響，也不致讓產業或民生無法負擔，此外，經濟部過去已經對外宣示330度以下的民生用電不會調漲電價，更可以讓一般民眾放心。

針對英國金融時報的報導，經濟部表示，能源轉型是長期性的工作，但在轉型的過程中，政府絕對會確保供電的穩定，包含未來幾個重大投資計畫及電動車輛政策的用電需求，政府都會納入考慮。

經濟部會從既有發電機組、輸配電線路的維護保養，到各項電廠更新、天然氣接收站及再生能源建置計畫，除了進行各項計畫的進度管控外，更會進行風險管控，各項計畫如有任何異常，如工程延期進度落後，都會提前預警並即時處理，讓今(2018)年的備轉容量率仍可維持在6%以上的水準，而從2019年到2025年間，備轉容量率更可維持在10%以上。

經濟部進一步表示，台灣在再生能源推動方面，初期的成本雖然較高，但依照國際成本學習曲線，離岸風電已比燃煤便宜、太陽光電亦可以與燃氣競爭，同時再生能源是自產電力，成本長期穩定且逐漸下降。

反之進口的化石能源價格易受國際情勢影響且逐漸上漲，因此發展再生能源是讓台灣降低未來能源成本及增加能源安全的重要措施。以離岸風電為例，雖然台灣有颱風、地震及東北季風的環境特性，但仍然在去(2017)年4月28日由廠商完成2座示範風機設置並商轉成功的經驗，另外目前已通過環評審查的離岸風電設置案累計近10GW，經濟部有信心可以如期在2025年達到原設定3GW的目標，甚至可以達到5.5GW，進一步超越原目標。

而政府在發展再生能源的精神上，更擺脫過去將能源視作成本項的觀念，而是可以促進投資、出口和就業，推動產業升級與轉型，台灣許多公司已開始投入，預計整體再生能源，特別是離岸風電和太陽光電將會是未來的兆元產業，希望各界共同支持。

離岸風電經濟部再生能源

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