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財力雄厚！飯局妹被扣押3千萬和房產 詐富商5千萬也還了

政大校長遴選委員候選人名單 馬英九、龍應台入列

1月5日重要財經行事曆／12月CPI

2018-01-05 07:31經濟日報 記者陳彥甫╱即時報導

◎台灣

中央銀行公布2017年12月外匯存底統計

主計總處發布2017年12月消費者物價指數

立法院全院委員談話會

中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會

台灣新建兩艘500噸級海洋研究船開工典禮

聯合數位文創舉辦「Fresh Taiwan拓展國際」媒體記者會

增資股上市：嘉鋼、愛地雅

◎中國大陸與香港地區

瑞豐動力在港上市

◎美國

12月非農就業人口變動

12月失業率

12月ISM非製造業指數

11月貿易收支

11月工廠訂單

11月耐久財訂單

◎歐元區

12月消費者物價指數

◎加拿大

12月失業率

◎澳洲

11月貿易收支

◎菲律賓

12月消費者物價指數

消費者物價指數失業率前瞻基礎建設

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