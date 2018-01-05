美國稅改磁吸資金 政府備戰

圖／經濟日報提供 分享 facebook 美國通過稅改方案，行政院長賴清德昨（4）日表示，台灣出口雖可受美國消費及經濟成長升溫而提振，但美國稅改也可能增加企業赴美投資誘因，政府要審慎因應。

國發會昨天在行政院會報告「美國稅改對我國之影響及因應策略」，行政院發言人徐國勇會後記者會轉述賴揆裁示；賴揆也指示央行及金管會，應密切注意金融市場波動。

央行副總裁嚴宗大表示，根據主計總處評估，美國稅改短期有助經濟成長、進口增加，美國進口增加會帶動台灣出口，對台灣經濟成長有貢獻；但長期來看，對每年經濟成長的提升幅度有限。

經濟部次長龔明鑫也說，台美產業鏈互補，因應美國稅改帶動的新投資、新消費，可望帶動台灣部分零組件、部分產品對美國出口。經濟部估計，金屬製品、電子產品、電子零組件、機械設備、汽車零組件等過去銷美的大宗貨品，如今可能特別有成效。

尤其針對機械設備的出口商機，龔明鑫認為，美國未來十年，大約有1兆美元投入基礎建設，工程機具設備的商機可望特別凸出。另外，國發會報告中指出，美國稅改案恐牽動大企業赴美布局，但對中小企業影響有限。

龔明鑫也坦言，美國稅改案可能造成部分企業轉移到美國投資，目前台灣已赴美國設廠的台塑、鴻海，主要仍著眼在擴張美國內需消費市場，不是取代台灣產能，政府會持續加強台商赴美國投資相關性的聯繫。

龔明鑫以台塑赴美投資為例說，其主要目的是開發頁岩油氣，降低乙烯生產成本，原物料再輸出其他國家；因是一貫化生產工廠，牽動中小企業搬遷的影響較小。